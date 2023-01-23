Президент лиги NAIZA Карабала рассказал о будущем Кабардиева

«Все бойцы, которые состоят с нами в юридических отношениях, должны нас уведомлять о том, что будут выступать в другой лиге. В случае с Кабардиевым, я вообще не против, потому что этот бой не по правилам ММА, там больше стойки, как было в Fight Night. У него будут хорошие соперники – Дивнич, тот же Перс, он может заработать, подраться, подтянуть медийку. Думаю, что эти бои пойдут е