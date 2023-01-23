Тимур Бекмамбетов в качестве свидетеля защиты поддержал в суде Боранбаева

Режиссер Тимур Бекмамбетов прилетел в Астану, чтобы поддержать руководителя алматинского «Кайрата» Боранбаева и выступить свидетелем в суде, сообщает Zakon.kz.

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В суде Тимур Бекмамбетов рассказал, что дружит с Кайратом Боранбаевым более 15 лет, характеризовал его с положительной стороны и заявил, что готов выступить гарантом в случае изменения меры пресечения для Боранбаева.

Ранее стало известно, что суд запретил освещать в СМИ показания свидетелей по делу Боранбаева.