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27 минут назад

Тимур Бекмамбетов в качестве свидетеля защиты поддержал в суде Кайрата Боранбаева

Sports.ru

Режиссер Тимур Бекмамбетов прилетел в Астану, чтобы поддержать руководителя алматинского «Кайрата» Боранбаева и выступить свидетелем в суде, сообщает Zakon.kz.

Тимур Бекмамбетов в качестве свидетеля защиты поддержал в суде Боранбаева
Фото: Sports.ruSports.ru

В суде Тимур Бекмамбетов рассказал, что дружит с Кайратом Боранбаевым более 15 лет, характеризовал его с положительной стороны и заявил, что готов выступить гарантом в случае изменения меры пресечения для Боранбаева.

Ранее стало известно, что суд запретил освещать в СМИ показания свидетелей по делу Боранбаева.

Суд по делу Боранбаева начался 30 декабря в суде №2 Сарыаркинского района Астаны. Подсудимых обвиняют в хищении и отмывании денег.

MMA,Тимур Бекмамбетов,
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