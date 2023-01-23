Боец UFC Волков объяснил причины отказа рекламировать средство для потенции

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)Менеджер Александр Волков рассказал, почему отказался от выгодного рекламного контракта с производителем средства для улучшения потенции.
Менеджер бойца Иван Банников ранее рассказывал, что на спортсмена выходили с предложением рекламировать препарат для потенции. Волков отказался.
«Не помню сумму, которую мне предлагали, но я сразу отказался. Тут дело не в деньгах, а в репутации. Ведь это со мной останется. Останутся мемы и прочее.
Об этом не принято разговаривать — особенно у нас в России. А если и принято, то в качестве насмешек над людьми с проблемами. И я просто не хотел в этом участвовать.
Пусть у меня и нет избытка в деньгах, но мне хватает того, что я зарабатываю. И если какая-то реклама меня смущает, я просто не беру ее. За любые деньги.
Все, что я рекламирую, я, в основном, проверяю — чтобы оно работало, чтобы не навредило. Чтобы совпадало с моими представлениями о правильном и неправильном. За любую рекламу не берусь», — цитирует Волкова Sport24.
В ночь на 5 июня 33-летний Волков одержал победу в первом раунде над Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Вегас 56.
Поединок продолжался менее двух минут. Волков несколько раз попал своему оппоненту в голову, после чего судья решил остановить поединок. Интересно, что Розенстрайк протестовал против ранней остановки схватки.
Таким образом, на счету Волкова стало 35 побед и десять поражений. Боец является бывшим чемпионом Bellator в тяжелом весе. В ноябре 2016 года он провел свой первый бой в рамках UFC. Дебютный поединок против американца Тимоти Джонсона завершился победой Волкова.