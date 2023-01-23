Боец UFC Волков объяснил причины отказа рекламировать средство для потенции

«Не помню сумму, которую мне предлагали, но я сразу отказался. Тут дело не в деньгах, а в репутации. Ведь это со мной останется. Останутся мемы и прочее.



Об этом не принято разговаривать — особенно у нас в России. А если и принято, то в качестве насмешек над людьми с проблемами. И я просто не хотел в этом участвовать.



Пусть у меня и нет избытка в деньгах, но мне хватает того, что я зарабатываю. И если какая-то реклама меня смущает, я просто не беру ее. За любые деньги.



Все, что я рекламирую, я, в основном, проверяю — чтобы оно работало, чтобы не навредило. Чтобы совпадало с моими представлениями о правильном и неправильном. За любую рекламу не берусь», — цитирует Волкова Sport24.