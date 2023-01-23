Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Мовсар Евлоев сделал резкое заявление в адрес шведов после скандала с сожжением Корана

Чемпионат.com

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал действия шведского ультраправого политика Расмуса Палудана. Недавно Палудан сжёг священную для мусульман книгу Коран.

Евлоев сделал резкое заявление в адрес шведов после скандала с сожжением Корана
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Не надо прикрывать свою тиранию против мусульман свободой слова! Власти Швеции одобрили это, более того, они это и спланировали. Вы общество нелюдей, как и те, кто одобряет эти действия. Аллах унизил вас в этой жизни и гарантировал вам мучения в мире вечном! А «мусульманам», которые равнодушно отнеслись этой мерзости, пусть Аллах дарует мужество, чего им так не хватает!» – написал Евлоев.

MMA,Расмус Палудан,Мовсар Евлоев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители