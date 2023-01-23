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23 января

Волкановски назвал свой вес за три с половиной недели до боя с Махачевым

Матч ТВиещё 3

Соперник Ислама Махачева (23–1) по титульному бою в легком весе Алекс Волкановски (25–1) в интервью «Матч ТВ» рассказал, что его вес за 24 дня до боя превышает лимит легкого дивизиона на 9 кг, что является обычной практикой для бойцов UFC.

Волкановски назвал свой вес за три с половиной недели до боя с Махачевым
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Волкановски и Махачев должны будут провести поединок в легком весе и показать за 36 часов до боя 70,3 кг. Для Махачева этот поединок станет первой защитой титула в легком весе, для Волкановски, который обычно выступал в весовой до 65,8 кг, — возможностью завоевать пояс в следующей весовой категории.

Ранее аналогичные достижения в UFC были у Конора Макгрегора, Аманды Нуньес и Генри Сехудо.

— Я примерно 79 кг. Был больше, около 81 килограмма, но теперь я сбрасываю вес, становлюсь меньше и понимаю, что мне еще предстоит сгонка, — сказал Волкановски «Матч ТВ» 18 января.

Турнир UFC 284 состоится в ночь с 11 на 12 февраля на «RAC Арене» в австралийском Перте. В своем последнем поединке Махачев победил Чарльза Оливейру. В активе 31 летнего российского легковеса 23 победы и одно поражение. На счету Волкановски 25 побед и одно поражение.

Прямые трансляции турниров UFC смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

MMA,Чарльз Оливейра,Генри Сехудо,Аманда Нуньес,Ислам Махачев,Конор Макгрегор,
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