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37 минут назад

Лучший боец UFC оценил уровень Махачева перед их поединком

Lenta.ru

Австралийский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волкановски оценил уровень выступлений россиянина Ислама Махачева перед их поединком. Его слова приводит официальный сайт Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Лучший боец UFC оценил уровень Махачева перед их поединком
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это правда вызов. Но совершенно очевидно, какие угрозы таятся в его игре. Давайте будем честны, он не дрался с лучшими парнями», — заявил Волкановски.

Он также назвал Махачева отличным бойцом и добавил, что победа над россиянином сделает его одним из величайших представителей ММА.

Махачев и Волкановски подерутся на турнире UFC 284. Бой в легком весе состоится в Австралии в ночь на 12 февраля 2023 года. Таким образом, полулегковес Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов промоушена, сменит категорию и будет претендовать на титул чемпиона.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

В профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 23 победы. В активе Волкановски 25 побед при одном поражении.

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