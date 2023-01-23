Лучший боец UFC назвал отличия Махачева от Нурмагомедова

«Хабиб очень умный, очень расчетливый. Он не так часто рискует. Думаю, что Ислам рискует больше. И я готов об этом позаботиться в феврале», — заявил Волкановски. Он также отметил, что Нурмагомедов имел больше преимуществ в грэпплинге и борьбе.