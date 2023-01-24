Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
1 час назад

Анкалаев поднялся на второе место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC

Матч ТВиещё 1

Российский боец Магомед Анкалаев поднялся на второе место в полутяжелом дивизионе обновленного рейтинга UFC. Об этом сообщила пресс служба промоушена.

Анкалаев поднялся на второе место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Анакалаев занимал третью строчку. В последнем бою он встретился с поляком Яном Блаховичем, судьи не смогли выявить победителя, зафиксировав ничью.

Также на седьмое место в рейтинге полутяжеловесов поднялся россиянин Никита Крылов, до этого идущий на восьмой строчке.Возглавляет дивизион американец Джамал Хилл, в прошлые выходные победивший решением судей бразильца Гловера Тейшейру в чемпионском бою.

Прямые трансляции турниров UFC смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru

MMA,Магомед Анкалаев,Ян Блахович,Никита Крылов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители