Анкалаев поднялся на второе место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC

Российский боец Магомед Анкалаев поднялся на второе место в полутяжелом дивизионе обновленного рейтинга UFC. Об этом сообщила пресс служба промоушена.

Ранее Анакалаев занимал третью строчку. В последнем бою он встретился с поляком Яном Блаховичем, судьи не смогли выявить победителя, зафиксировав ничью.

Также на седьмое место в рейтинге полутяжеловесов поднялся россиянин Никита Крылов, до этого идущий на восьмой строчке.Возглавляет дивизион американец Джамал Хилл, в прошлые выходные победивший решением судей бразильца Гловера Тейшейру в чемпионском бою.