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30 минут назад

Махачев назвал причины своего успеха в UFC

Lenta.ru

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, россиянин Ислам Махачев назвал причины своего успеха в промоушене. Его слова приводит ESPN.

Махачев назвал причины своего успеха в UFC
Фото: UFC UFC

«Потому что я из Дагестана — лучшей республики мира для борцов. Когда мы были детьми, мы боролись на улице и вообще где угодно, поэтому у нас такие хорошие навыки», — заявил Махачев.

Он добавил, что ударную технику можно улучшить за месяц, но борьбой нужно заниматься всю жизнь, чтобы достичь хороших результатов.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

12 февраля Махачев подерется с австралийцем Александром Волкановски, который на данный момент возглавляет список лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий. Бой состоится в Австралии на турнире UFC 284. Таким образом, Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс UFC.

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