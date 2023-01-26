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1 час назад

Хрюнов анонсировал потенциальные поединки А. Емельяненко с Харитоновым и Саппом

Чемпионат.comиещё 2

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что знаменитый боец Александр Емельяненко может выступить в поединках с Сергеем Харитоновым и Бобом Саппом.

Хрюнов анонсировал потенциальные поединки Александра Емельяненко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У Александра Емельяненко достаточно грандиозные планы. Мы наметили достаточно серьёзную работу. Рассматриваем вероятность проведения его боя с Сергеем Харитоновым и Бобом Саппом. Он планирует провести следующий поединок 17 марта», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко.

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