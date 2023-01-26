Хрюнов анонсировал потенциальные поединки Александра Емельяненко

«У Александра Емельяненко достаточно грандиозные планы. Мы наметили достаточно серьёзную работу. Рассматриваем вероятность проведения его боя с Сергеем Харитоновым и Бобом Саппом. Он планирует провести следующий поединок 17 марта», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.