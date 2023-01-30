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3 часа назад

Хамзат Чимаев показал актуальную физическую форму. Фото

Чемпионат.com

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. При этом Хамзат сообщил, что каких-либо новостей у него пока нет.

Хамзат Чимаев показал актуальную физическую форму
Фото: UFCUFC

«Просто буду тренироваться, нет у меня вам новостей!» — написал Чимаев.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ХАМЗАТА ЧИМАЕВА

Напомним, в последнем бою Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.

MMA,Кевин Холланд,Хамзат Чимаев,
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