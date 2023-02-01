Фёдор Емельяненко рассказал, почему согласился на бой с Райаном Бейдером

«Потому что я хочу побиться с чемпионом. До этого я два боя выиграл. Хочу биться с чемпионом и благодарен за то, что мне этот бой дали. После боя я объясню, как шёл к этому поединку. После боя», — сказал Емельяненко на канале OCTAGON TV в YouTube.