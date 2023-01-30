Боец UFC поправился на 20 кг через неделю после взвешивания

Бразильский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Джонни Уокер, успешно выступивший на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро, сообщил в социальных сетях, что поправился на 20 кг после взвешивания, состоявшегося около недели назад.