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3 часа назад

Федор Емельяненко заявил, что ему не комфортно давать интервью на английском языке

Газета.Ruиещё 4

Легендарный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко в интервью шоу The MMA Hour ответил, комфортно бы ему было давать интервью полностью на английском языке.

Емельяненко признался, что ему не комфортно давать интервью на английском языке
Фото: Esther Lin MMA FightingEsther Lin MMA Fighting

"Нет, не комфортно. К тому же, американцам тоже нужно иногда слышать русскую речь", - сказал Емельяненко.

Напомним, Емельяненко и американец Райан Бейдер сразятся за чемпионский титул Bellator в тяжелом весе. Первый бой Емельяненко и Бейдера состоялся в январе 2019 года, и тогда американец победил, нокаутировав Последнего императора уже на 36-й секунде боя. Они вновь сойдутся в клетке в ночь на 5 января, бой начнется не раньше 6:00 по московскому времени. Всего в ММА российский атлет провел 47 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В октябре 2021 года в бою против американца Тимоти Джонсона на Bellator 269 Емельяненко одержал победу нокаутом в первом раунде.

Ранее Федор Емельяненко прокомментировал решение бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова покинуть индустрию ММА.

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