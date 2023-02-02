Емельяненко признался, что ему не комфортно давать интервью на английском языке

Напомним, Емельяненко и американец Райан Бейдер сразятся за чемпионский титул Bellator в тяжелом весе. Первый бой Емельяненко и Бейдера состоялся в январе 2019 года, и тогда американец победил, нокаутировав Последнего императора уже на 36-й секунде боя. Они вновь сойдутся в клетке в ночь на 5 января, бой начнется не раньше 6:00 по московскому времени. Всего в ММА российский атлет провел 47 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В октябре 2021 года в бою против американца Тимоти Джонсона на Bellator 269 Емельяненко одержал победу нокаутом в первом раунде.