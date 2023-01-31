Австралия напомнила Махачеву Махачкалу

«Здесь хорошая природа: горы, реки, мне напоминает Махачкалу, все рядом. Солнце не сказать что давит, не чувствуется аномальной жары. На улице узнают, просят билеты. Я сразу сказал, что мне самому билеты только на команду дали и лишних нет», — сказал Махачев.