Австралия напомнила Махачеву Махачкалу

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев рассказал, как проходит его подготовка к защите титула в поединке с Алексом Волкановски. Его слова передает «Матч ТВ».
Он отметил, что первый этап его подготовки прошел в Махачкале, затем он тренировался в австралийском городе Сидней, а сейчас находится в Перте.
«Здесь хорошая природа: горы, реки, мне напоминает Махачкалу, все рядом. Солнце не сказать что давит, не чувствуется аномальной жары. На улице узнают, просят билеты. Я сразу сказал, что мне самому билеты только на команду дали и лишних нет», — сказал Махачев.
12 февраля 2023 года россиянин будет защищать свой пояс в бою против Волкановски на турнире UFC-284.
22 октября Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.
До ухода из профессионального спорта чемпионским поясом в легком весе владел другой россиянин — Хабиб Нурмагомедов.