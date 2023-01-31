Чемпион UFC Махачев назвал свою цель в ММА

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев назвал свою главную цель в смешанных единоборствах (ММА). Слова российского бойца передает Fox Sports Australia.
«Каждый боец мечтает стать королем вне весовых категорий, а не просто чемпионом. Сейчас я чемпион, но у меня есть новая цель, новая задача. Сейчас я хочу стать лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий. Когда ты добиваешься этого, то это о многом говорит», — сказал Махачев.
12 февраля 2023 года россиянин будет защищать свой пояс в бою против Волкановски на турнире UFC-284.
22 октября Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.
До ухода из профессионального спорта чемпионским поясом в легком весе владел другой россиянин — Хабиб Нурмагомедов.