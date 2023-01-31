Чемпион UFC Махачев назвал свою цель в ММА

«Каждый боец мечтает стать королем вне весовых категорий, а не просто чемпионом. Сейчас я чемпион, но у меня есть новая цель, новая задача. Сейчас я хочу стать лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий. Когда ты добиваешься этого, то это о многом говорит», — сказал Махачев.