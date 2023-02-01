Федор Емельяненко рассказал, чем займется после завершения карьеры

"Конечно, буду [тренироваться], - сказал Емельяненко. - Нужно помогать ребятам, показывать самому, хочу быть действующим и работающим тренером. Не просто ходить с секундомером от одного к другому, а я еще сам могу что-то показать, рассказать, дать почувствовать. Ну и, конечно, работа в Союзе ММА России. Много работы".