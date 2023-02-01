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6 часов назад

Федор Емельяненко заявил, что будет тренером после завершения карьеры

ТАССиещё 2

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко планирует заняться тренерской деятельностью после завершения карьеры. Об этом Емельяненко заявил ТАСС в среду.

Федор Емельяненко рассказал, чем займется после завершения карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Емельяненко в ночь на 5 февраля в Лос-Анджелесе проведет последний бой в спортивной карьере. Соперником станет американец Райан Бейдер, на кону будет стоять чемпионский титул Bellator в тяжелом весе.

"Конечно, буду [тренироваться], - сказал Емельяненко. - Нужно помогать ребятам, показывать самому, хочу быть действующим и работающим тренером. Не просто ходить с секундомером от одного к другому, а я еще сам могу что-то показать, рассказать, дать почувствовать. Ну и, конечно, работа в Союзе ММА России. Много работы".

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Последний поединок он провел в октябре 2021 года, победив американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде. Емельяненко также является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. В настоящий момент Емельяненко является президентом Союза ММА России.

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