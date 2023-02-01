Экс-боец UFC объяснил, почему Фергюсон победит Макгрегора

«Я на самом деле думаю, что Тони победит Конора. В первую очередь из-за ноги. Макгрегор тоже стал медленнее, да и странный стиль Фергюсона доставит ему проблем. Я больше склоняюсь к победе Тони», – сказал Томсон на YouTube-канале Weighing In.