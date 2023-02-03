Кормье дал совет Оливейре, как добиться боя с Макгрегором

«Если Оливейра действительно хочет получить бой с Макгрегором, то я думаю, что ему нужно больше говорить о Коноре, возможно, оскорблять его. Говорить обо всех его проблемах. Нужно припоминать ему всё: от инцидента с автобусом до текущих проблем с пабом. Оливейра должен перейти на личности, стать неприятным для Макгрегора, если он хочет получить это бой и обналичить чек», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.