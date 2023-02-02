Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
6 часов назад

Федор Емельяненко высказался о решении Хабиба уйти из ММА

Матч ТВиещё 3

Российский боец Федор Емельяненко считает, что эк-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов закономерно оставил спорт ради семьи.

Федор Емельяненко высказался о решении Хабиба уйти из ММА
Фото: ТАССТАСС

В январе этого года Хабиб Нурмагомедов объявил, что полностью уйдет из ММА, прекратив тренерскую и организаторскую деятельность. Нурмагомедов отказался от роли секунданта на боях троюродного брата и близкого друга Ислама Махачева.

— Это решение Хабиба. Ничего такого противоестественного или противозаконного в этом нет. Это личный выбор. Мы, спортсмены, столько времени отрываем от своей семьи, что иногда хочется бросить это все, особенно когда дома ждут маленькие дети. Ждут, — сказал Федор Емельяненко на пресс конференции Bellator перед поединком с Райаном Бэйдером за пояс чемпиона в тяжелом весе.

Ранее Емельяненко также объявил, что завершит карьеру после поединка 4 февраля.

«Матч ТВ» и тематические каналы холдинга в прямом эфире показывают турниры MMA.

MMA,Райан Бэйдер,Ислам Махачев,Хабиб Нурмагомедов,Федор Емельяненко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители