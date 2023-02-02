Федор Емельяненко высказался о решении Хабиба уйти из ММА

Российский боец Федор Емельяненко считает, что эк-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов закономерно оставил спорт ради семьи.
В январе этого года Хабиб Нурмагомедов объявил, что полностью уйдет из ММА, прекратив тренерскую и организаторскую деятельность. Нурмагомедов отказался от роли секунданта на боях троюродного брата и близкого друга Ислама Махачева.
— Это решение Хабиба. Ничего такого противоестественного или противозаконного в этом нет. Это личный выбор. Мы, спортсмены, столько времени отрываем от своей семьи, что иногда хочется бросить это все, особенно когда дома ждут маленькие дети. Ждут, — сказал Федор Емельяненко на пресс конференции Bellator перед поединком с Райаном Бэйдером за пояс чемпиона в тяжелом весе.
Ранее Емельяненко также объявил, что завершит карьеру после поединка 4 февраля.
«Матч ТВ» и тематические каналы холдинга в прямом эфире показывают турниры MMA.