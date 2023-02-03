Уроженец Харькова, боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник, получивший российское гражданство в 2014 году, высказался о разделении народов и падении нравов у современных людей. Об этом пишет «Газета.ру».

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Спортсмен опубликовал в соцсетях пост, о том, как он пришел к успешной карьере и с какими трудностями столкнулся. При этом он эмоционально отреагировал на вопрос одного из подписчиков, где он родился, рос и тренировался.

Боец рассказал о своем непростом пути в спорте. По его словам, он родился в великой стране – СССР, где его учили быть достойным человеком, а не делить людей по национальностям.

«Тренировалcя — шеcть лет в Харькове и деcять лет в Моcкве. Но это-то причем вcе?! Мозги cтали у вcех ограничены, c каждым поколением делятcя, делятcя, делятcя… На нации, народноcти, поднародноcти, группы, cкоро на племена делитьcя cтанем», - написаел боец.

По мнению Олейника, у нынешнего поколения отмечается падение нравов, общего интереса и памяти народом. Он отметил, что люди забыли прошлое и сейчас проходят все уроки заново.