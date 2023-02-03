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5 часов назад

Российский боец Тухугов получил австралийскую визу и выступит на турнире UFC 11 февраля

Матч ТВ

Российский легковес Зубайра Тухугов получил австралийскую визу и примет участие в турнире UFC 284 в Перте. Об этом сообщил в Twitter бывший чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов.

Боец из РФ Тухугов получил австралийскую визу и выступит на турнире UFC
Фото: матч твматч тв

— Визу дали, говорит Тухугов, — написал Хабиб в социальной сети.

На турнире в Австралии Тухугов проведет бой с Элвисом Оливейрой. Тухугову 31 год, в ММА он одержал 20 побед, потерпел пять поражений и один бой завершил вничью.

Оливейра является дебютантом промоушена, в MMA он одержал 13 побед при трех поражениях.

Прямые трансляции турниров UFC смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

MMA,Зубайра Тухугов,Хабиб Нурмагомедов,
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