Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
2 часа назад

Тони Беллью считает, что Усик победит Фьюри

Советский спорт

Британский боксер Тони Беллью поделился ожиданиями от боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Тони Беллью поделился ожиданиями от боя между Усиком и Фьюри
Фото: соцсетисоцсети

Поединок состоится 29 апреля. Место боя определится в течение следующих шести или семи дней

«Я всегда думал, что Фьюри слишком большой для Усика. Но чем ближе дата поединка, тем больше я склоняюсь к победе украинского боксера. Усик - единственный, кто может победить Тайсона», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Отметим, что Усик за свою профессиональную карьеру провел 20 боев и одержал 20 побед. В активе Фьюри - 33 выигрыша в 34 поединках.

MMA,Тайсон Фьюри,Александр Усик,Тони Беллью,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители