Глава UFC Уайт вступил в перепалку с фанатом из-за боя Махачева

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт вступил в перепалку в социальных сетях с одним из поклонников смешанных единоборств из-за раскрутки боя россиянина Ислама Махачева и австралийца Алекса Волкановски.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Российский боец ранее выразил недовольство раскруткой поединка. В скором времени после этого Уайт в социальных сетях написал, что у него есть несколько объявлений.

«Возможно, он наконец начнет рекламировать бой Махачева вместо своей Лиги пощечин», — иронично заметил подписчик.

«Даже не рассчитывай на это», — написал в ответ Уайт.

12 февраля 2023 года россиянин будет защищать свой пояс в бою против Волкановски на турнире UFC-284.

22 октября Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.

До ухода из профессионального спорта чемпионским поясом в легком весе владел другой россиянин — Хабиб Нурмагомедов.