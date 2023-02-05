Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Федор Емельяненко проиграл нокаутом в последнем бою в карьере

Lenta.ruиещё 34

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в главном бою турнира Bellator 290, который проходил в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Емельяненко проведет прощальный бой на турнире Bellator
Фото: пресс-служба Bellator / ТАССпресс-служба Bellator / ТАСС

Поединок, который стал последним в карьере 46-летнего Емельяненко, завершился в первом раунде. Бейдер отправил соперника в нокдаун, а затем добил в партере. Рефери зафиксировал технический нокаут.

39-летний Бейдер защитил титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Он одержал 31-ю победу в карьере при семи поражениях. Емельяненко проиграл седьмой раз, в его активе 40 побед, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

MMA,Федор Емельяненко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители