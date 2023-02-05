Емельяненко проведет прощальный бой на турнире Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в главном бою турнира Bellator 290, который проходил в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: пресс-служба Bellator / ТАСС пресс-служба Bellator / ТАСС

Поединок, который стал последним в карьере 46-летнего Емельяненко, завершился в первом раунде. Бейдер отправил соперника в нокдаун, а затем добил в партере. Рефери зафиксировал технический нокаут.