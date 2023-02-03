Стали известны результаты взвешивания Емельяненко и Бейдера

На турнире Bellator прошло взвешивание российского бойца ММА Фёдора Емельяненко и его противника из США Райана Бейдера. Об этом сообщает спортивный портал MMA Junkie.

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Согласно результатам взвешивания, вес Емельяненко равняется 107,1 кг. Бейдер оказался на 0,8 кг легче – 106,3 кг. Соперники встретятся в клетке в ночь на 5 февраля. Как сообщил Емельяненко, этот бой будет финальным в его карьере.

На данный момент 46-летний Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 6 поражений. Свой последний бой спортсмен провёл в октябре 2021 года, отправив в нокаут бойца из США Тимоти Джонсона. 39-летний Райан Бейдер успел одержать 30 побед и 7 поражений. В начале 2019 года он уже выходил против Емельяненко и сумел одержать победу с помощью технического нокаута.