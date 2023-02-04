Почему Райан Бейдер победит Федора Емельяненко

Позади взвешивание. Федор Емельяненко и Райан Бейдер прошли тренировочные сборы и готовы к предстоящему поединку. Россиянин на весах оказался на килограмм тяжелее, что практически лишает его шансов взять реванш у американца.

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Главное преимущество Бейдера – скорость. Он и в первом поединке с Федором взял именно напором, темпом. Как в свое время Емельяненко вырубал Дэн Хендерсон, привыкший биться с ребятами на 10 или даже 20 килограмм меньше.

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Время прошло, Емельяненко не помолодел и не стал быстрее двигаться и лучше реагировать. Ему уже 46. Бейдер тоже в годах – 39 лет. За полутяжами и он уже не успевает: два поражения в последних трех боях в категории. Единственная победа над Лиото Мачидой, который на пять лет старше американца.

Однако для тяжелого веса Бейдер еще в порядке. Мощь тоже никуда не делась: может и одним удачным попаданием решить исход боя. Если бы он оказался килограмм на 10 тяжелее Емельяненко, можно было бы предполагать, что скорость упадет еще сильнее. Но Райан подошел к поединку в форме.

Казалось бы, заслуженному самбисту и дзюдоисту Емельяненко надо тогда идти в партер. Однако и там успеха россиянину не найти. Во-первых, Бейдер и сам мастер борьбы и джиу-джитсу. В случае чего, будет готов дать отпор. Во-вторых, американец в гораздо лучшей форме. Стабильно по два боя в год после первого поединка с Федором. В 2022-м и вовсе успешно отбился дважды по пять пятиминутных раундов. Организм в тонусе и готов возиться на канвасе сколько угодно – а дело это энергозатратное.

Да, Емельяненко своей карьерой заслужил красивые проводы, но в предстоящие выходные почести будут скорее в статусе поединка – все же это титульный бой – нежели в шансах россиянина уйти на победной ноте.

Скорее задача Емельяненко «сделать красиво». Для начала не упасть в первые секунд 30, как было в прошлый раз. Ну а дальше можно попробовать зарубиться до первого удачного попадания. Тем более, что последние шесть боев Федора завершились в первом раунде: либо падал сам, либо роняли его.

Однако этот «лаки панч», который хоть и немало решает в боях тяжеловесов с мощными руками, но не гарантирован никому. Да и из логики ожиданий от поединка не всегда вытекает.