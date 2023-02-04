Федор Емельяненко рассказал, сможет ли уйти полностью из ММА-индустрии

Российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал, готов ли полностью уйти из ММА-индустрии после завершения профессиональной спортивной карьеры.
«Конечно, я все равно буду принимать участие, потому что у меня есть команда. Эти ребята для меня как семья. Как я могу уйти? Всю свою жизнь я был в этом спорте. Спорт — часть моей жизни, он у меня в крови», — приводит слова Емельяненко Sportskeeda со ссылкой на пресс-конференцию спортсмена.
Напомним, Емельяненко и американец Райан Бейдер сразятся за чемпионский титул Bellator в тяжелом весе. Первый бой Емельяненко и Бейдера состоялся в январе 2019 года, и тогда американец победил, нокаутировав Последнего императора уже на 36-й секунде боя. Они вновь сойдутся в клетке в ночь на 5 января, бой начнется не раньше 6:00 по московскому времени.
Всего в ММА российский атлет провел 47 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В октябре 2021 года в бою против американца Тимоти Джонсона на Bellator 269 Емельяненко одержал победу нокаутом в первом раунде.
Ранее сообщалось, что Емельяненко на пресс-конференции перед поединком с американцем Райаном Бейдером заявил, что у него были мысли попробовать свои силы в боксе, а также сообщил, что собирается завершить карьеру.