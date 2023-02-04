Федор Емельяненко рассказал, сможет ли уйти полностью из ММА-индустрии

«Конечно, я все равно буду принимать участие, потому что у меня есть команда. Эти ребята для меня как семья. Как я могу уйти? Всю свою жизнь я был в этом спорте. Спорт — часть моей жизни, он у меня в крови», — приводит слова Емельяненко Sportskeeda со ссылкой на пресс-конференцию спортсмена.