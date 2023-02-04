UFC официально объявил следующий бой Макгрегора

Стал известен соперник бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора. Его официально назвал президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт, пишет MMAJunkie.
В субботу Дана Уайт объявил, что в «The Ultimate Fighter 31» в качестве тренеров будут выступать Конор Макгрегор и Майкл Чендлер. Их подопечные будут биться между собой. Поединок между самими наставниками намечен на конец сезона.
По словам Уайта, завершение сезона назначено на 15 августа, а еженедельные эпизоды будут выходить в эфир по вторникам.
Конор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. Тогда Макгрегор проиграл техническим нокаутом и получил перелом ноги.
Ранее Макгрегор заявил, что ему легче провести бой, чем выйти на киносъемочную площадку.