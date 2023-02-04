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1 час назад

UFC официально объявил следующий бой Конора Макгрегора

Майк Габриелян

Стал известен соперник бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора. Его официально назвал президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт, пишет MMAJunkie.

UFC официально объявил следующий бой Макгрегора
Фото:  Соцсети бойца UFC Соцсети бойца UFC

В субботу Дана Уайт объявил, что в «The Ultimate Fighter 31» в качестве тренеров будут выступать Конор Макгрегор и Майкл Чендлер. Их подопечные будут биться между собой. Поединок между самими наставниками намечен на конец сезона.

По словам Уайта, завершение сезона назначено на 15 августа, а еженедельные эпизоды будут выходить в эфир по вторникам.

Конор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. Тогда Макгрегор проиграл техническим нокаутом и получил перелом ноги.

Ранее Макгрегор заявил, что ему легче провести бой, чем выйти на киносъемочную площадку.

MMA,Майкл Чендлер,Дана Уайт,Конор Макгрегор,
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