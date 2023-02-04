Монсон о прощальном поединке Емельяненко: буду болеть за Федора, мы оба русские

Бывший боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил, что будет болеть за россиянина Федора Емельяненко в поединке с Райаном Бейдером на турнире Bellator 290.

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«Бейдер был хорошим чемпионом Bellator, у него отличная борьба и сильные удары. Федор может победить, но он должен провести идеальный бой. Конечно, я буду болеть за Федора. Мы оба русские. Я знаю его лично, он очень добрый человек», — передает слова Монсона «Спорт-Экспресс».

Напомним, Емельяненко и Бейдер сразятся за чемпионский титул Bellator в тяжелом весе. Первый бой Емельяненко и Бейдера состоялся в январе 2019 года, и тогда американец победил, нокаутировав Последнего императора уже на 36-й секунде. Они вновь сойдутся в клетке в ночь на 5 января, бой начнется не раньше 6:00 по московскому времени.

Всего в ММА российский атлет провел 47 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В октябре 2021 года в бою против американца Тимоти Джонсона на Bellator 269 Емельяненко одержал победу нокаутом в первом раунде.