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2 часа назад

Федор Емельяненко завершил карьеру после технического нокаута

Уралинформбюроиещё 25

Российский боец MMA Федор Емельяненко завершил карьеру. В заключительном поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе он техническим нокаутом проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290, прошел в Инглвуде (Калифорния, США) в ночь на 5 февраля, сообщает "Уралинформбюро".

Федор Емельяненко завершил карьеру после технического нокаута
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Длительность поединка составила 2 минуты и 39 секунд. В первом раунде Федор Емельяненко пытался сопротивляться в стойке, но Бейдер быстро нанес ему хук в челюсть, опрокинув на спину. Россиянин стремился продолжить борьбу, но пропустил серию ударов в партере, после чего судья остановил бой.

Таким образом, Федору Емельяненко не удалось завоевать чемпионский пояс лиги Bellator, принадлежащий Райану Бейдеру, в своем последнем поединке.

После поражения российский боец официально объявил о завершении карьеры. Он снял бойцовские перчатки и символично оставил их в центре октагона.

"Я закончил. Спасибо всем", – подытожил Федор Емельяненко и попросил прощения у зрителей за то, что не смог их порадовать.

В планах 46-летнего спортсмена заняться тренерской деятельностью.

"Нужно помогать ребятам, показывать самому, хочу быть действующим и работающим тренером. Не просто ходить с секундомером от одного к другому, а я еще сам могу что-то показать, рассказать, дать почувствовать. Ну и, конечно, работа в Союзе ММА России. Много работы", – говорил он ранее.

Федор Емельяненко является четырехкратным чемпионом Pride FC и двукратным чемпионом RINGS. Он не раз признавался лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории по многочисленным версиям. На его счету 40 побед в 48 поединках (один признан несостоявшимся).

В активе 39-летнего Райана Бейдера уже 31 победа и семь поражений в ММА (один поединок был признан несостоявшимся).

Стоит отметить, что бойцы встречались на ринге четыре года назад, исход поединка был тем же – Бейдер одержал победу нокаутом.

MMA,Федор Емельяненко,
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