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2 часа назад

Bellator может предложить Федору Емельяненко должность в организации

ТАССиещё 3

Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Федору Емельяненко могут предложить работу в Bellator. Об этом ТАСС в понедельник рассказали в организации.

Bellator может предложить Федору Емельяненко должность в организации
Фото: ТАССТАСС

В воскресенье Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде в поединке за звание чемпиона Bellator в тяжелом весе. Этот поединок стал последним в карьере Емельяненко.

"Да, потенциально такое может быть (Емельяненко могут предложить работу в Bellator - прим. ТАСС). Точно будет продолжение сотрудничества, поскольку у Федора большая команда. Скотт Кокер (президент Bellator) будет общаться с Федором на эту тему через некоторое время", - сказал собеседник агентства.

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В настоящий момент Емельяненко является президентом Союза ММА России.

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