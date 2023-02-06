Bellator может предложить Федору Емельяненко должность в организации

Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Федору Емельяненко могут предложить работу в Bellator. Об этом ТАСС в понедельник рассказали в организации.
В воскресенье Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде в поединке за звание чемпиона Bellator в тяжелом весе. Этот поединок стал последним в карьере Емельяненко.
"Да, потенциально такое может быть (Емельяненко могут предложить работу в Bellator - прим. ТАСС). Точно будет продолжение сотрудничества, поскольку у Федора большая команда. Скотт Кокер (президент Bellator) будет общаться с Федором на эту тему через некоторое время", - сказал собеседник агентства.
Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В настоящий момент Емельяненко является президентом Союза ММА России.