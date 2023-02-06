Bellator может предложить Федору Емельяненко должность в организации

"Да, потенциально такое может быть (Емельяненко могут предложить работу в Bellator - прим. ТАСС). Точно будет продолжение сотрудничества, поскольку у Федора большая команда. Скотт Кокер (президент Bellator) будет общаться с Федором на эту тему через некоторое время", - сказал собеседник агентства.