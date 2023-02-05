Стал известен гонорар Федора Емельяненко за последний бой в MMA

Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко заработал $100 тыс. за бой с действующим чемпионом Bellator в тяжелом весе американцем Райаном Бейдером. Поединок стал последним в его карьере. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что поединок в Лос-Анджелесе стал ключевым событием 290-го номерного турнира промоушена. Схватка завершилась победой американского бойца техническим нокаутом в дебютном раунде.

По данным агентства, Последний Император (так фанаты называли Емельяненко) в преддверии схватки неоднократно заявлял, что второй бой с Бейдером станет последним в его профессиональной карьере, в независимости от исхода.

«Я закончил. Спасибо всем», - констатировал Федор и положил перчатки в центр клетки, в которой проходил поединок.

Уточняется, что 46-летний Емельяненко, в отличие от экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, не планирует уходить из спорта. Он намеревается совмещать деятельность на посту главы Союза ММА России и работу действующего тренера.