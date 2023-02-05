Молдавский боец победил Деррика Льюиса удушающим приемом

В Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 68, в главном событии которого встречались молдавский боец Сергей Спивак и американец Деррик Льюис.

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Победу удушающим приёмом в первом раунде одержал Сергей Спивак.

Напомним, поединок между Спиваком и Льюисом должен был состояться ещё в прошлом году на ноябрьском турнире, но американец вынужденно снялся с боя.

Деррик Льюис потерпел уже третье поражение подряд. До этого он досрочно проиграл австралийцу Таю Туивасе и российскому бойцу Сергею Павловичу. Всего у американца 26 побед в профессиональных смешанных единоборствах и 11 поражений.