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3 часа назад

Спивак выиграл удушающим приёмом у Деррика Льюиса в главном бою UFC Vegas 68

Чемпионат.com

В Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 68, в главном событии которого встречались молдавский боец Сергей Спивак и американец Деррик Льюис.

Молдавский боец победил Деррика Льюиса удушающим приемом
Фото: соцсетисоцсети

Победу удушающим приёмом в первом раунде одержал Сергей Спивак.

Напомним, поединок между Спиваком и Льюисом должен был состояться ещё в прошлом году на ноябрьском турнире, но американец вынужденно снялся с боя.

Деррик Льюис потерпел уже третье поражение подряд. До этого он досрочно проиграл австралийцу Таю Туивасе и российскому бойцу Сергею Павловичу. Всего у американца 26 побед в профессиональных смешанных единоборствах и 11 поражений.

Сергей Спивак в предыдущем поединке выиграл у бразильца Аугусто Сакаи. У молдавского бойца 16 побед при трёх поражениях в ММА.

MMA,Аугусто Сакаи,Льюис Деррик,
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