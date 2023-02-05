Федора Емельяненко исключили из рейтингов Bellator

Легендарный российский боец Федор Емельяненко исключен из рейтингов Bellator в связи с завершением профессиональной карьеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в Bellator.

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«Федор Емельяненко исключен из рейтингов Bellator», — сказал собеседник.

Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.

В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде.