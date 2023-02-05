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2 часа назад

Завершивший карьеру Федор Емельяненко исключен из рейтингов Bellator

Газета.Ru

Легендарный российский боец Федор Емельяненко исключен из рейтингов Bellator в связи с завершением профессиональной карьеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в Bellator.

Федора Емельяненко исключили из рейтингов Bellator
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Федор Емельяненко исключен из рейтингов Bellator», — сказал собеседник.

Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.

В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде.

Федор Емельяненко завершил карьеру после технического нокаута

Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений. В октябре 2021 года в бою против американца Тимоти Джонсона на Bellator 269 Емельяненко одержал победу нокаутом в первом раунде.

MMA,Тимоти Джонсон,Федор Емельяненко,
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