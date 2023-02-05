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15 минут назад

Шон О’Мэлли подписал новый контракт с UFC

Чемпионат.com

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, занимающий первую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC, сообщил, что подписал новый контракт с промоушеном.

Шон О’Мэлли подписал новый контракт с UFC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Новое соглашение с UFC рассчитано на восемь поединков. Я пытался получить себе процент от продаж трансляций (PPV), не будучи действующим чемпионом, но получил отказ. Однако я всё равно получил очень выгодный контракт и я доволен цифрами в нём», — сказал О’Мэлли в видео на своём YouTube-канале.

Шон О’Мэлли свой последний бой провёл в октябре прошлого года с российским бойцом Петром Яном, экс-чемпионом промоушена, и одержал победу раздельным решением судей.

28-летний американец провёл 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых потерпел лишь одно поражение.

MMA,Петр Ян,
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