Шон О’Мэлли подписал новый контракт с UFC

«Новое соглашение с UFC рассчитано на восемь поединков. Я пытался получить себе процент от продаж трансляций (PPV), не будучи действующим чемпионом, но получил отказ. Однако я всё равно получил очень выгодный контракт и я доволен цифрами в нём», — сказал О’Мэлли в видео на своём YouTube-канале.