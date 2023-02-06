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2 часа назад

Александр Емельяненко: Федор навсегда останется моим главным кумиром

Газета.Ru

Российский боец Александр Емельяненко отреагировал на решение своего брата Федора завершить карьеру, передает «РБК Спорт».

Емельяненко: Федор навсегда останется моим главным кумиром
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он навсегда останется моим главным кумиром в мире единоборств. Помню, когда он только начал заниматься, он уже был первопроходцем в своем деле. А я шел по его стопам», — сказал Александр Емельяненко.

Ночью 5 февраля Емельяненко проиграл американцу Бейдеру. Бой, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.

В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде.

Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

MMA,Александр Емельяненко,
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