Емельяненко: Федор навсегда останется моим главным кумиром

Российский боец Александр Емельяненко отреагировал на решение своего брата Федора завершить карьеру, передает «РБК Спорт».
«Он навсегда останется моим главным кумиром в мире единоборств. Помню, когда он только начал заниматься, он уже был первопроходцем в своем деле. А я шел по его стопам», — сказал Александр Емельяненко.
Ночью 5 февраля Емельяненко проиграл американцу Бейдеру. Бой, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.
В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде.
Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.