Федор Емельяненко вернулся в Москву после боя с Райаном Бейдером

Российский боец Федор Емельяненко прилетел в Россию из США и отказался от общения с прессой.

4 февраля на шоу Bellator 290 Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру (31 победа, 7 поражений) техническим нокаутом в первом раунде и не смог завоевать пояс Bellator в тяжелом весе. Сразу после боя 46 летний россиянин (40 побед, 7 поражений) объявил о завершении карьеры.

Спортсмен вернулся в Россию утром 7 февраля около 04:30 по московскому времени. Емельяненко отказался дать интервью «Матч ТВ» по прилете, попросив перенести общение на другой день. Емельяненко сопровождали бойцы команды Fedor Team Вадим Немков, Анатолий и Владимир Токовы и Никита Михайлов. Также в аэропорту Федора встречали друзья и секундировавший бойца ранее Эдгар Запашный.

Карьера Емельяненко в профессиональных ММА продолжалась 22 года и 8 месяцев. Боец был чемпионом по версиям Rings, Pride и WAMMA.