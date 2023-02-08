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47 минут назад

Дана Уайт про Ислама Махачева, Махачев — Волкановски, турнир UFC 284

Чемпионат.comиещё 5

Дана — злопамятный. Исламу будет долго аукаться неосторожная критика Уайта.

«Живёт в Дагестане, что он знает о раскрутке?» Президент UFC поставил на место Махачева
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Самое неудачное, что может сделать действующий боец UFC — подвергнуть критике промоушен или его президента Дану Уайта. Глава UFC не терпит выпадов в свою сторону: Дана либо максимально жёстко отвечает через прессу, либо, что ещё хуже, своей безграничной властью откровенно усложняет спортсмену жизнь. Недавно действия промоушена и лично Уайта «посмел» критиковать Ислам Махачев, недовольный слабой раскруткой своего поединка с Александром Волкановски.

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«Вижу, что не такая большая раскрутка. У Даны Уайта самого большие проблемы, он не уделяет раскрутке много внимания. Здесь, в Перте, все знают о поединке и ждут его. А что касается платных трансляций, то можно было сделать больше. Виделись с Волкановски всего раз, в Сиднее. Хотя можно было организовать турне, устроить пресс-конференцию в США», — рассказал Махачев «РИА Новости Спорт».

Реакции Уайта долго ждать не пришлось. Сначала всесильный президент UFC демонстративно «забыл» имя Махачева на пресс-конференции, хотя прекрасно знает, как зовут его чемпиона в лёгком весе. Следом руководитель промоушена вызвал в качестве подменного бойца Чарльза Оливейру, что многие тоже посчитали неким уколом в адрес россиянина. А теперь Уайт и вовсе жёстко поставил чемпиона на место, причём высказывание получилось достаточно оскорбительным.

«Махачев живёт в Дагестане. Что он знает о том, что происходит для продвижения боя? Он ничего не знает. Это будет один из пяти крупнейших боёв всех времен. Все билеты уже проданы. И это событие имеет тенденцию стать крупнейшим событием в Австралии. Возможно, оно побьёт рекорд. Так что говорить, что бой не был раскручен, просто смешно. Это то, что вы называете интернетным бредом», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

В следующий раз Махачеву следует быть осторожнее. Президент UFC — не из тех парней, что спокойно воспринимают критику в свой адрес. Колкости в сторону Ислама могут стать только началом большой войны Уайта с россиянином. Если дагестанец позволит себе ещё одно подобное высказывание, Дана обязательно постарается испортить чемпиону жизнь. Хотя Махачев добился больших высот в промоушене, ему ещё долго там выступать. И лучше не портить отношения с самым влиятельным человеком в UFC.

MMA,Чарльз Оливейра,Александр Волкановски,Ислам Махачев,Дана Уайт,
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