«Живёт в Дагестане, что он знает о раскрутке?» Президент UFC поставил на место Махачева

«Махачев живёт в Дагестане. Что он знает о том, что происходит для продвижения боя? Он ничего не знает. Это будет один из пяти крупнейших боёв всех времен. Все билеты уже проданы. И это событие имеет тенденцию стать крупнейшим событием в Австралии. Возможно, оно побьёт рекорд. Так что говорить, что бой не был раскручен, просто смешно. Это то, что вы называете интернетным бредом», — приводит слова Уайта MMA Fighting.