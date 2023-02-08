Бой между Исламом Махачевым (23-1) и Александром Волкановски (25-1) состоится 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия). Ориентировочно поединок начнётся не ранее 7:30 мск. Бой покажут на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Кроме того, трансляцию всего карда можно будет посмотреть в UFC Fight Pass. Лучшие прогнозы на сегодня. Эксперты считают явным фаворитом российского бойца. Поставить на победу Махачева можно с коэффициентом 1.22. Шансы Волкановски аналитики оценили в 4.60. Также букмекеры предлагают ставки на ничью в поединке – за 65.0. Волкановски, обладатель титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг), поднимется в лёгкий вес (до 70 кг), чтобы сразиться с Махачевым за его титул. В своём последнем бою на турнире UFC 276 в июле 2022 года Волкановски одержал уверенную победу в трилогии с американским экс-чемпионом Максом Холлоуэем и в четвёртый раз защитил титул. Махачев на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) одолел бразильца Чарльза Оливейру удушающим приёмом во втором раунде и завоевал вакантный титул. Экспресс с коэффициентом 11.44. Махачев готов превзойти Хабиба. Ислам смело пошёл на риск. Биспинг: если Макгрегор победит Чендлера, то его следующий бой будет за титул. Махачев: хочу нокаутировать Волкановски. Кормье не считает Емельяненко лучшим тяжеловесом в истории.