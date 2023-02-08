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50 минут назад

Российский боец Волков поднялся на седьмое место в рейтинге тяжеловесов UFC

Матч ТВ

Российский боец Александр Волков поднялся с восьмого на седьмое место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Об этом сообщила пресс служба промоушена.

Российский боец поднялся на седьмое место в рейтинге тяжеловесов UFC
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Следующим соперником Волкова станет молдаванин Александр Романов, занимающий 13 ю строчку в рейтинге тяжеловесов. Бой пройдет 11 марта в Лас Вегасе.

В прошлом бою Волков победил нокаутом суринамца Жаирзиньо Розенстрайка. Всего в карьере россиянин одержал 35 побед и потерпел 10 поражений.

В субботу 11 февраля в австралийском Перте 31 летний россиянин Ислам Махачев (23 победы, 1 поражение в ММА) проведет первую защиту пояса в легком весе с австралийцем Александром Волкановски (25–1).

Прямые трансляции турниров UFC смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.Источник:UFC

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