«Вова Минеев отправился на спецоперацию. В последний раз я с ним разговаривал в пятницу. Он сказал, что в понедельник он садится то ли на автобус, то ли на поезд, и отбывает. Сегодня с утра ему написал, сообщение не прочитано, но с одной галочкой. Безусловно, скоро выйдем на связь», — сказал Гаджиев на своем ютуб-канале.