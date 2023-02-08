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1 час назад

Российский боец Минеев отправился в зону СВО для прохождения военной службы

Спорт день за днемиещё 1

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что российский боец Владимир Минеев начал прохождение службы в зоне СВО на Украине.

«Вова Минеев отправился на спецоперацию. В последний раз я с ним разговаривал в пятницу. Он сказал, что в понедельник он садится то ли на автобус, то ли на поезд, и отбывает. Сегодня с утра ему написал, сообщение не прочитано, но с одной галочкой. Безусловно, скоро выйдем на связь», — сказал Гаджиев на своем ютуб-канале.

Минеев AMC FIght Nights в среднем весе. В ММА спортсмен провел 19 боев в ММА, в которых одержал 17 побед.

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Российский боец принял решение участвовать в СВО в качестве добровольца. После победного окончания боя с Фернандо Родригесом подписал контракт с Министерством обороны России.

32-летний Минеев - российский кикбоксер, боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира, мастер спорта. В разное время владел титулами чемпиона по версии таких организаций как WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF. Победитель Кубка России по тайскому боксу, серебряный призёр чемпионата России.

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