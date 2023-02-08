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1 час назад

Уиттакер ответил на вызов Чимаева

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Экс-чемпион UFC в среднем весе австралийский боец ММА Роберт Уиттакер отреагировал на вызов, который ему бросил шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Ранее Чимаев заявил, что хочет провести поединок с Уиттакером.

Уиттакер ответил на вызов Чимаева
Фото: BeIN SportsBeIN Sports

«Это было бы круто. Давайте организуем этот бой! Если мне предложат такой поединок, то так тому и быть, я готов. Считаю, что такой бой был бы хорошим и интересным.

Хамзат является феноменальным бойцом. У него много сильных сторон, как и у меня. Поэтому я полагаю, что для него этот вариант также является хорошим», — сказал Уиттакер в эфире Submission Radio.

Последним соперником Уиттакера был итальянец Марвин Веттори. Они провели поединок на турнире UFC Fight Night 209. Победу одержал Уиттакер.

MMA,Хамзат Чимаев,
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