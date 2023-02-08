Уиттакер ответил на вызов Чимаева

Экс-чемпион UFC в среднем весе австралийский боец ММА Роберт Уиттакер отреагировал на вызов, который ему бросил шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Ранее Чимаев заявил, что хочет провести поединок с Уиттакером.
«Это было бы круто. Давайте организуем этот бой! Если мне предложат такой поединок, то так тому и быть, я готов. Считаю, что такой бой был бы хорошим и интересным.
Хамзат является феноменальным бойцом. У него много сильных сторон, как и у меня. Поэтому я полагаю, что для него этот вариант также является хорошим», — сказал Уиттакер в эфире Submission Radio.
Последним соперником Уиттакера был итальянец Марвин Веттори. Они провели поединок на турнире UFC Fight Night 209. Победу одержал Уиттакер.