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1 час назад

Боец Минеев прибыл в зону СВО

ТАСС

Российский боец Владимир Минеев прибыл в зону специальной военной операции (СВО) для выполнения поставленных задач. Об этом ТАСС в четверг сообщили в команде спортсмена.

Боец Минеев прибыл в зону СВО
Фото: ТАССТАСС

"Владимир прибыл в зону СВО, где будет выполнять поставленные задачи", - сказал собеседник агентства.

В период частичной мобилизации Минеев получил повестку и явился в военкомат по месту прописки, ранее боец служил в ВДВ. Командование воинской части предоставило бойцу бронь, поскольку он не подпадает под критерии частичной мобилизации. Несмотря на это, спортсмен подписал контракт с просьбой дать ему время для подготовки и проведения поединка против бразильца Фернандо Родригеса 18 ноября. Россиянин победил соперника техническим нокаутом.

Минееву 32 года, он становился чемпионом Европы и мира по профессиональному кикбоксингу, на его счету 26 побед (12 нокаутом) и 2 поражения. В смешанных единоборствах выиграл 16 боев, 1 проиграл и 1 завершил вничью, является чемпионом промоушена AMC Fight Nights в среднем весе.

MMA,Фернандо Родригес,Владимир Минеев,
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