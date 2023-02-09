Боец Минеев прибыл в зону СВО

Российский боец Владимир Минеев прибыл в зону специальной военной операции (СВО) для выполнения поставленных задач. Об этом ТАСС в четверг сообщили в команде спортсмена.

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"Владимир прибыл в зону СВО, где будет выполнять поставленные задачи", - сказал собеседник агентства.

В период частичной мобилизации Минеев получил повестку и явился в военкомат по месту прописки, ранее боец служил в ВДВ. Командование воинской части предоставило бойцу бронь, поскольку он не подпадает под критерии частичной мобилизации. Несмотря на это, спортсмен подписал контракт с просьбой дать ему время для подготовки и проведения поединка против бразильца Фернандо Родригеса 18 ноября. Россиянин победил соперника техническим нокаутом.