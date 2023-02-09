Махачев прокомментировал возможное нарушение законов Австралии из-за кормления квокк

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Ислам Махачев и его команда не были проинформированы о том, что квокк - животных из семейства кенгуровых, которым в Австралии присвоен статус уязвимого вида, - нельзя кормить. Об этом Махачев заявил в четверг на пресс-конференции.

Фото: ТАСС ТАСС

11 февраля в австралийском Перте Махачеву предстоит провести титульный поединок против чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски. 8 февраля австралийское издание Perth Now сообщило, что Махачев и один из членов его команды могут быть обвинены в нарушении законов страны, так как покормили квокк на острове Роттнест. По данным источника, видео с возможным правонарушением было опубликовано Махачевым в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Позднее видео было удалено.

"Мы поехали здесь на остров, забыл его название, там вообще много их, - сказал Махачев на пресс-конференции. - Они кушают то, что там на земле лежит, - траву, листья. То, что есть на видео, там я просто поднял листочек с земли и покормил одну. Мне никто не сказал, что этого делать

"Оказывается, нельзя их кормить. И потом из команды кто-то орешки им дал или что-то такое. По поводу полиции - мы только утром проснулись и это прочитали. Пока никто не звонил", - добавил боец.