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57 минут назад

Австралиец Волкановски обратился с просьбой к Махачеву перед титульным боем на UFC 284

Газета.Ru

Австралийский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волкановски обратился с просьбой к своему сопернику, россиянину Исламу Махачеву.

Австралиец Волкановски обратился с просьбой к Махачеву перед титульным боем на UFC 284
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Не чувствую ничего, кроме уважения к Исламу. Есть лишь одна вещь, которую я действительно хочу сказать тебе сейчас в лицо. Пообещай мне, что не провалишь взвешивание и останешься здоровым. И тогда — потанцуем», — заявил Волкановски в совместном интервью Даниэлю Кормье.

Бой между Махачевым и Волкановски станет главным событием турнира UFC 284, который пройдет в австралийском Перте в ночь на 12 февраля по московскому времени. Откроет турнир поединок россиянина Зубайры Тухугова с бразильцем Элвисом Бреннером. Тухугов дебютирует в легком весе.

Махачев — действующий чемпион UFC в легком весе. В случае успеха он станет обладателем поясов в двух весовых категориях, поскольку Волкановски владеет титулом в полулегком весе. На счету Махачева 23 победы в профессиональной карьере и одно поражение.

MMA,Александр Волкановски,Зубайры Тухугов,Ислам Махачев,
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