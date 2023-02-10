Австралиец Волкановски обратился с просьбой к Махачеву перед титульным боем на UFC 284

«Не чувствую ничего, кроме уважения к Исламу. Есть лишь одна вещь, которую я действительно хочу сказать тебе сейчас в лицо. Пообещай мне, что не провалишь взвешивание и останешься здоровым. И тогда — потанцуем», — заявил Волкановски в совместном интервью Даниэлю Кормье.