Ислам Махачев получил престижную награду от UFC

«Сабмишн года. Когда я поймал Чарльза Оливейру и закрыл замок, то подумал, что он сдастся. Я прикончил самого опасного парня в партере – я знал свои навыки и говорил прессе, всем вокруг, что собираюсь его задушить. Я знаю, что заслуживаю эту награду. Спасибо вам», — приводит слова Махачева пресс-служба UFC.