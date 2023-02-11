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1 час назад

Российский боец UFC Тухугов провалил взвешивание и получил штраф на 30% гонорара

Газета.Ruиещё 3

Российский боец смешанного стиля (MMA) Зубайра Тухугов провалил взвешивание перед поединком против бразильца Элвеса Бреннера Оливейры и отдаст сопернику 30% гонорара. Об этом сообщает Telegram-канал UFC Russia.

Российский боец UFC Тухугов провалил взвешивание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бой Тухугова и Оливейры состоится в ночь на 12 февраля по московскому времени на турнире UFC-284 в австралийском Перте.

Бой должен был пройти в легком весе (до 70,3 кг). При первом взвешивании россиянин превысил лимит на 1 кг, а его соперник показал на весах 70,3 кг. Во втором подходе перевес Тухугова составил 600 г. Отмечается, что поединок состоится.

В активе Тухугова 20 побед, пять поражений и одна ничья в 26 боях по правилам ММА. На счету Оливейры 13 побед и три поражения. Для бразильца бой против россиянина станет дебютным в UFC.

Ранее Петр Ян рассказал, что габариты Ислама Махачева станут преимуществом в бою с Алексом Волкановски. Их поединок станет главным событием турнира UFC-284.

Махачев — действующий чемпион UFC в легком весе. В случае успеха он станет обладателем поясов в двух весовых категориях, поскольку Волкановски владеет титулом в полулегком весе.

MMA,Алекс Волкановски,Зубайра Тухугов,Ислам Махачев,
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