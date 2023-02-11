Российский боец UFC Тухугов провалил взвешивание

Российский боец смешанного стиля (MMA) Зубайра Тухугов провалил взвешивание перед поединком против бразильца Элвеса Бреннера Оливейры и отдаст сопернику 30% гонорара. Об этом сообщает Telegram-канал UFC Russia.

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Бой Тухугова и Оливейры состоится в ночь на 12 февраля по московскому времени на турнире UFC-284 в австралийском Перте.

Бой должен был пройти в легком весе (до 70,3 кг). При первом взвешивании россиянин превысил лимит на 1 кг, а его соперник показал на весах 70,3 кг. Во втором подходе перевес Тухугова составил 600 г. Отмечается, что поединок состоится.

В активе Тухугова 20 побед, пять поражений и одна ничья в 26 боях по правилам ММА. На счету Оливейры 13 побед и три поражения. Для бразильца бой против россиянина станет дебютным в UFC.

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