Российский боец UFC Тухугов провалил взвешивание

Российский боец смешанного стиля (MMA) Зубайра Тухугов провалил взвешивание перед поединком против бразильца Элвеса Бреннера Оливейры и отдаст сопернику 30% гонорара. Об этом сообщает Telegram-канал UFC Russia.
Бой Тухугова и Оливейры состоится в ночь на 12 февраля по московскому времени на турнире UFC-284 в австралийском Перте.
Бой должен был пройти в легком весе (до 70,3 кг). При первом взвешивании россиянин превысил лимит на 1 кг, а его соперник показал на весах 70,3 кг. Во втором подходе перевес Тухугова составил 600 г. Отмечается, что поединок состоится.
В активе Тухугова 20 побед, пять поражений и одна ничья в 26 боях по правилам ММА. На счету Оливейры 13 побед и три поражения. Для бразильца бой против россиянина станет дебютным в UFC.
Ранее Петр Ян рассказал, что габариты Ислама Махачева станут преимуществом в бою с Алексом Волкановски. Их поединок станет главным событием турнира UFC-284.
Махачев — действующий чемпион UFC в легком весе. В случае успеха он станет обладателем поясов в двух весовых категориях, поскольку Волкановски владеет титулом в полулегком весе.