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1 час назад

Махачев победил Волкановски и остался чемпионом UFC

Betassist

В Перте (Австралия) состоялся турнир UFC 284. В его главном поединке сошлись чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев и обладатель пояса в полулёгкой категории Александр Волкановски. Россиянин проводил первую защиту титула. Австралиец поднялся в весе в попытке стать чемпионом организации в двух дивизионах.

Махачев победил Волкановски и остался чемпионом UFC
Фото: BetassistBetassist

Поединок продлился всю дистанцию – пять раундов. Махачев победил Волкановски единогласным решением судей. Теперь Ислам возглавит рейтинг вне зависимости от весовых категорий.

На счету 31-летнего Махачева 25 побед и одно поражение в ММА. Россиянин одержал 12-ю победу подряд.

У 34-летнего Волкановски 25 побед и два поражения за карьеру. Австралиец проиграл впервые с 2013 года. В следующем поединке он сойдётся с мексиканцем Яиром Родригесом.

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