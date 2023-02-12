Махачев победил Волкановски и остался чемпионом UFC

В Перте (Австралия) состоялся турнир UFC 284. В его главном поединке сошлись чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев и обладатель пояса в полулёгкой категории Александр Волкановски. Россиянин проводил первую защиту титула. Австралиец поднялся в весе в попытке стать чемпионом организации в двух дивизионах.

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Поединок продлился всю дистанцию – пять раундов. Махачев победил Волкановски единогласным решением судей. Теперь Ислам возглавит рейтинг вне зависимости от весовых категорий.

На счету 31-летнего Махачева 25 побед и одно поражение в ММА. Россиянин одержал 12-ю победу подряд.