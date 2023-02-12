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45 минут назад

Махачев: нравится вам или нет, но я - лучший боец в мире

Газета.Ru

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев прокомментировал успешную защиту против австралийца Александра Волкановски. Он похвалил соперника за борьбу и обратился к австралийской публике, встретившей его оглушительным гулом.

Махачев прокомментировал свою победу над Волкановски
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Очень тяжелый оппонент. Отличный бой, но мне нужны сложные бои, мне нужно развиваться. Я удивлен, как он подготовился. Думал, мне будет легче в борьбе, но он был хорош. Мои последние бои были довольно легкие, мне нужен был сильный соперник. Я показал, почему я номер один. У него хорошие удары, хорошая борьба. Но нравится вам или нет, я - лучший боец в мире! С кем я хочу подраться? С реальным претендентом, не фальшивкой", - заявил Махачев в интервью после боя.

Махачев победил Волкановски и остался чемпионом UFC

Бой Махачева и Волкановски стал главным событием турнира UFC 284 в австралийском Перте. Поединок продлился все пять раундов, по итогам судьи единогласно присудили победу российскому спортсмену. Счет судейских записок - 48:47, 48:47, 49:46. Отметим также, что турнир открывал бой россиянина Зубайры Тухугова с бразильцем Элвисом Бренером. Это был дебют для Тухугова в легком весе, он уступил раздельным решением судей. Ранее сообщалось, что фанат угрожал сорвать бой Махачева и Волкановски.

MMA,Зубайры Тухугов,Ислам Махачев,
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